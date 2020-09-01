Орловские легкоатлеты триумфально выступили на всероссийских турнирах В активе орловцев победы на Первенстве России и Кубке России.





Амчанин Алексей Матвеев стал победителем Первенства России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет в беге на 800 метров. Дистанция полторы тысячи метров в рамках Кубка России покорилась сразу трем воспитанникам орловских секций. Никита Калганов выиграл золото. Алексей Гущин - на четвертом месте. Тимофей Галактионов показал пятый результат.





Анастасия Дорохова

31 августа 2020 года



