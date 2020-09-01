Орловские аграрии уже намолотили более трех миллионов тонн зерна нового урожая С урожайностью 47 центнеров с гектара.





По урожайности лидируют хозяйства Ливенского, Покровского и Колпнянского районов. С теми, кто «идет на рекорд», пообщались наши ливенские коллеги.





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ

31 августа 2020 года



