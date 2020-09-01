Аттракционы в горпарке Орла готовятся к запуску Они простояли в ожидании отдыхающих всё лето.





В этом году «Колесо обозрения», «Орбиту», и другие аттракционы включали на Масленицу. Но все лето им пришлось простаивать. Виной всему - карантинные мероприятия. Для начала работы необходимо получить разрешение, которое должно выдать Управления культуры города. Татьяна Свиридова, начальник отдела культурно-досуговой деятельности Орловского городского парка культуры и отдыха: «В ближайшее время мы ожидаем открытия наших аттракционов. Точной даты мы пока назвать не можем в связи с тем, что мы ждем разрешающую документацию. Со своей стороны сотрудники парка в ожидании этого события сделали все возможное. Мы помыли территорию, помыли сами аттракционы, проверили их техническое оснащение поэтому к гостям и к нашим посетителям готовы».





Эва Стасюлевич

1 сентября 2020 года



