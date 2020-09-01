С 1 сентября изменятся некоторые аспекты жизни орловцев Законы затронут школьников, педагогов и автомобилистов.





С 1 сентября российские учителя будут получать доплату за классное руководство в размере пяти тысяч рублей ежемесячно. Все ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.



А с пятого сентября расширится тарифный коридор по ОСАГО. На 10 процентов вверх и вниз. Это позволит дифференцировать стоимость полиса для водителей с разным уровнем риска.





Надежда Невматулина

1 сентября 2020 года



