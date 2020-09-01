На Орловщине стартует акция «Безопасное жилье» Её цель, как говорят в МЧС, предотвратить пожары в жилом фонде.





В этом году акция рассчитана на два месяца. За это время сотрудники чрезвычайного ведомства проведут рейды по жилому сектору. Особое внимание - группе риска. К ней относятся социально-неблагополучные граждане, а также одинокие пожилые люди, инвалиды и многодетные семьи. Кроме того, спасатели проведут уроки безопасности в школах. В течение сентября в городах и районах области пройдут практические тренировки по пожарной безопасности и экстренной эвакуации.

Фото ГУ МЧС по Орловской области





Надежда Невматулина

1 сентября 2020 года



