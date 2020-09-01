Знаменитый дуб в Спасском-Лутовинове получит паспорт Обследовать дерево приедут специалисты Центра древесных экспертиз из Москвы.





Они обследуют историческое дерево с помощью уникальных приборов. Образцы древесины будут направлены в лабораторию столичного центра. Там эксперты и определят точный возраст спасского дуба. И подготовят отчет о состоянии дерева, приложив к нему рекомендации по уходу.



Исследователи творчества Тургенева говорят, что дуб посадил сам будущий великий писатель, когда ему было 13 лет, в 1831 году.





Надежда Невматулина

1 сентября 2020 года



