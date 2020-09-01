Знаменитый дуб в Спасском-Лутовинове получит паспорт

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Знаменитый дуб в Спасском-Лутовинове получит паспортОбследовать дерево приедут специалисты Центра древесных экспертиз из Москвы.
Они обследуют историческое дерево с помощью уникальных приборов. Образцы древесины будут направлены в лабораторию столичного центра. Там эксперты и определят точный возраст спасского дуба. И подготовят отчет о состоянии дерева, приложив к нему рекомендации по уходу.
Исследователи творчества Тургенева говорят, что дуб посадил сам будущий великий писатель, когда ему было 13 лет, в 1831 году.
Надежда Невматулина
1 сентября 2020 года