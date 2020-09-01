Орел сегодня присоединится к Всероссийской акции «Бегущая книга» Цель - напомнить, что библиотека — это не пережиток прошлого, а инновационное пространство и место для досуга.





Интеллектуальный забег — это возможность по-новому взглянуть на город. Сотрудники библиотек и волонтеры одновременно стартуют по заранее разработанному маршруту. Он проходит по улицам, площадям, аллеям, скверам и паркам. Прохожим задают простые вопросы. Те, кто отвечает правильно, получает в награду книгу или тематический подарок. Старт сегодня намечен на полдень от библиотеки имени Бунина.





Надежда Невматулина

1 сентября 2020 года



