Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Школьная пора - на особых условиях. Для всех классов составлены индивидуальные расписания.

- Сезон простуд приближается. Как защититься от привычных вирусов?

- Не устрашать, а просвещать. Сегодня на орловский вокзал прибыл бронепоезд.

- Реальные случаи спасения животных. Сегодня ветеринары отмечают профессиональный праздник.

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Вести-Орёл

31 августа 2020 года



