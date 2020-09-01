Орёл сегодня встретил «Поезд Победы» Воссозданный тульскими специалистами бронепоезд «Коломенский рабочий» прибыл на вокзал станции «Орёл».





Он вооружён двумя орудийными башнями Т-34-76, как у одноимённого танка, и четырьмя 37-миллиметровыми зенитками. Длина состава - 112 метров. Вес - 450 тонн. Он развивает скорость - 35 км в час.





Вести-Орёл

31 августа 2020 года



