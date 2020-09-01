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В Орловской области восемь человек находятся на аппаратах ИВЛ

За неделю их стало на два больше.


Подробности статистики коронавируса в регионе рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках традиционного прямого эфира в соцсетях.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «За неделю динамика прироста заболевших 260 человек, выздоровевших 286. За последние сутки прирост составил 47 человек. Смертей за последнюю неделю – плюс 3. Всего в регионе скончались 106 человек. В стационаре находятся 213 человек. По структуре заболевания есть те, кто вернулся с отдыха, есть заболевания в трудовых коллективах. На самоизоляции находятся 1002 человека, сняты с наблюдения 19194 жителя региона».


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Анастасия Дорохова
31 августа 2020 года
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