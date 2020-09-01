В Орловской области увеличилось количество тестов на коронавирус Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в соцсетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По показателю тестирования область вышла на показатель 200 на 100 тысяч населения. Ранее он составлял 130-160. Благодаря увеличению количества тестов удается выявлять большее количество заразившихся, причём на ранних стадиях. Многие граждане находятся дома. Позднее обращение с внебольничной пневмонией является проблемой для лечения».



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Анастасия Дорохова

31 августа 2020 года



