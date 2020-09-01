В Орловской области три школы находятся на карантине Правда срок его различается. Причина ухода на карантин одна – коронавирус.





Подробности отложенного старта учебного года рассказал губернатор Андрей Клычков.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Школа №2 города Орла находится на карантине до 3 сентября, поэтому решение по переходу на дистанционное обучение приниматься не будет. После третьего числа ученики школы приступят к обучению в полном объёме. 51 школа находится на карантине до 13 сентября. 11 сотрудников указанной школы будут находиться на карантине. Остальные педагоги до 13 сентября будут проводить обучение в дистанционном формате. Кроме того, силами 39 лицея будут организованы онлайн-уроки. Подзаваловская школа Урицкого района находится на карантине до 11 сентября».



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Анастасия Дорохова

31 августа 2020 года



