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В одной из школ Орловской области дети посмотрят линейку он-лайн

Еще в 83 орловских школах праздник в День знаний не состоится.


Подробности начала учебного года рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в социальных сетях.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В сельских школах линейки будут проводиться с учётом разбивок по времени и количества участников не более 50 человек. Все школы прошли подготовку и приёмку (обработка помещений, обязательная термометрия). Ни сотрудники, ни ученики с повышенной температурой к процессу допускаться не будут. Разработано расписание уроков и перемен, которое минимизирует контакты учеников. Обязательна обработка рук при входе в класс, столовую и т.д. Массовые мероприятия находятся под запретом до 1 января 2021 года».


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Анастасия Дорохова
31 августа 2020 года
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