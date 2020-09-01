Андрей Клычков не верит слухам

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нет никакой второй волны. Почему что-то должно закрываться? Зачем открываться, если 20 сентября закрываться. Если бы у меня было желание закрыть что-то 20 сентября, я бы не открывал первого сентября».

