Мэр Орла и глава администрации поздравляют учащихся с Днем знаний Текст обращения Василия Новикова и Александра Муромского опубликован на официальном сайте городской администрации.





Дорогие друзья!

Первое сентября — не просто начало учебного года. Этот день открывает новую страничку в жизни каждого учителя и ученика, в жизни каждой семьи, где есть школьники и студенты.



А для почти четырех тысяч первоклашек города Орла прозвучит первый звонок. И в их жизни наступит новый этап, полный интересных встреч и удивительных открытий.



Для старшеклассников-выпускников начинается год, который станет для них определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.



Мы уверены, что знания, полученные выпускниками 2021 года, будут соответствовать требованиям ХXI века!



Первое сентября — это праздничный день и для педагогов. Наши замечательные учителя стараются научить своих учеников не только читать и писать, но и постигать правила поведения в обществе, дружить и помогать друг другу, новаторски мыслить и духовно совершенствоваться. Мы гордимся нашими педагогическими кадрами!



Ведь успехи и достижения учеников — это в очень большой степени заслуга педагогов. Благодаря их труду и профессионализму учащиеся города Орла неизменно показывают высокие результаты на олимпиадах различного уровня и высокие результаты по ЕГЭ.



Городская власть неизменно считает одной из своих самых приоритетных задач всестороннюю поддержку учебных заведений. Прежде всего, это сохранение и укрепление здоровья наших детей, создание безопасных условий пребывания их в школе. Особенно сейчас, в период пандемии, эти требования многократно усиливаются.



Дорогие друзья, накануне нового учебного года от души желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в учебе и отличного настроения. Пусть новый учебный год будет ярким и насыщенным, интересным и запоминающимся!».





Орловское Информбюро

1 сентября 2020 года



