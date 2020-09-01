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Глава региона Андрей Клычков поздравил орловцев с началом учёбы

Текст обращения опубликован на официальном информационном портале Орловской области.


 Уважаемые орловчане!

Поздравляю вас с Днем знаний!

На пути к 1 Сентября органами власти всех уровней проведена большая работа, все запланированные мероприятия выполнены, и сегодня мы можем с гордостью сказать: Орловская область полностью готова к началу нового учебного года.

Каждый из нас понимает, что он будет проходить в очень непростых условиях, связанных с реализацией комплекса мер по противодействию новой коронавирусной инфекции. Несомненно, это налагает и на органы власти, и на всех участников образовательного процесса особую ответственность.

Прежде всего – в деле защиты здоровья детей.

Перед нами стоят сложные задачи, но наработанный в конце прошлого учебного года опыт, а самое главное – интеллектуальный, кадровый потенциал педагогического коллектива Орловщины – дают основания для того, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее, приступить к реализации новых больших планов. Они напрямую связаны с национальным проектом «Образование», который позволяет существенным образом нарастить материально-техническую базу системы образования. Строятся новые детские сады, обновляются средства обучения в школах. Прекрасные перспективы открываются перед учреждениями дополнительного образования. В частности, дальнейшее развитие получит проект детского технопарка «Кванториум»: мобильные кванториумы уже со следующего года будут доступны детям во всех районах области.

Дополнительный импульс системе профессионального образования придаст подписанное в июле соглашение с Московским государственным университетом о сотрудничестве в научно-образовательной сфере, что позволит нам еще больше укрепить связь образования, науки и практики в интересах развития региона, выявления и поддержки талантливой молодежи.

Все мы искренне рассчитываем на наших уважаемых учителей, наставников, преподавателей – на ваш многолетний опыт, высокий профессионализм, искреннюю преданность делу. Со своей стороны Правительство области и дальше будет поддерживать педагогов, сферу образования. Убежден, что вместе мы справимся со всеми задачами, какими бы сложными они ни были.

Искренне желаю вам успехов в работе и учебе!

Здоровья, благополучия, профессионального роста, новых достижений.

Губернатор Орловской области
А.Е. Клычков.



Орловское Информбюро
1 сентября 2020 года
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