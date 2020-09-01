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Поздравление спикера Орловского облсовета Леонида Музалевского с 1 сентября

Текст послания опубликован на официальном сайте областного Совета народных депутатов.


 Дорогие школьники и студенты, преподаватели и родители!
 
Примите самые искренние поздравления с Днём знаний!

В календаре праздничных дат 1 сентября занимает особое место — это наш общий праздник, который одинаково дорог всем поколениям. Конечно, особые чувства сегодня испытывают те, кто впервые в этом году переступит порог школы или вуза, техникума или колледжа. Для них откроется совершенно новый мир, и я от души желаю каждому, чтобы эта страница жизни стала яркой и запоминающейся.

День знаний — это праздник талантливых, мудрых учителей и преподавателей, которые щедро и бескорыстно делятся своими знаниями. Кстати, это целая армия — почти 15 тысяч человек, которые поведу за собой более 159 тысяч воспитанников.

День знаний — это также праздник родителей, бабушек и дедушек, без помощи и поддержки которых было бы непросто идти по этому пути.

2020-2021 учебный год начинается нетрадиционно: без школьных линеек, проходить обучение будет в особом режиме. Однако нашей общей задачей было и есть — сохранение здоровья. И я не сомневаюсь, что общими усилиями мы справимся со всеми вызовами времени.

Я желаю всем крепкого здоровья, счастья, новых свершений, исполнения всех намеченных планов! И, конечно, обучающимся — отличных результатов, а педагогам и родителям — терпения.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Л. Музалевский



Орловское Информбюро
1 сентября 2020 года
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