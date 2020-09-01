Коронавирус: 51 новый случай заражения в Орловской области За сутки от болезни скончались 2 человека.





По оперативным данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) - Стопкоронавирус.рф на 1 сентября, в нашем регионе за весь период наблюдений зарегистрировано 7080 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, активно болеют 1350 жителей области.



Победили болезнь 5 622 человека, за минувшие сутки это удалось сделать 41 орловцу. Число умерших повысилось до отметки в 108 человек.





Артём Ежаков

1 сентября 2020 года



