В Орловской области большегруз столкнулся с попуткой Авария произошла накануне днем на трассе М-2 Крым.





46-летний водитель КАМАЗа врезался в автомобиль ГАЗ, идущий впереди. В результате столкновения пассажира последнего госпитализировали.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы – сообщает региональная пресс-служба ГИБДД.





Артём Ежаков

1 сентября 2020 года



