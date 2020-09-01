Орловцу предстоит ответить за наркопреступление В его отношении уже возбуждено уголовное дело.





При осмотре автомобиля жителя региона оперативники обнаружили мешок с растениями. По результатам проверки было установлено наличие в них наркотических веществ. Житель региона пояснил, что в дальнейшем намеревался изготовить наркотик для личного использования.



Сейчас он отпущен под подписку о невыезде. Ему инкриминируется хранение крупных размеров запрещенного вещества, общим объемом в 120 граммов, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.





Артём Ежаков

1 сентября 2020 года



