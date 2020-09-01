Орловцев приглашают к участию в акции «Цветы памяти» Она приурочена к дате окончания Второй мировой войны.





Мероприятие состоится 3 сентября в 11:00 на месте слияния Оки и Орлика.



Орловцы запустят в воду живые цветы, тем самым почтив подвиг Советского Союза и стран Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.



Красно-желто-белая лента, которой будут перевязаны венки, является символом бойцов, сражавшихся не только на Великой Отечественной войне, но и Дальнем Востоке, Маньчжурии и Северной Корее.



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Артём Ежаков

1 сентября 2020 года



