Президент России наградил Виктора Ливцова орденом Почета 26 августа Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении орденом Почета заместителя директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Виктора Ливцова.





Виктор Ливцов удостоен такой награды за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу. Указ Президента № 529 29 августа на Портале правовой информации. По представлению Владимира Мау - ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС),удостоен такой награды за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу. Указ Президента № 529 опубликован на Портале правовой информации. Виктор Ливцов является автором более 250 научных и публицистических работ, заслуженным работником культуры Российской Федерации, а также Почетным гражданином Орловской области.



Читайте также: Гость студии - доктор исторических наук Виктор Ливцов



Профессор РАНХиГС Виктор Анатольевич Ливцов в передаче из цикла «Доживем до понедельника»





Орловское Информбюро

1 сентября 2020 года



