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Президент России наградил Виктора Ливцова орденом Почета

26 августа Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении орденом Почета заместителя директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Виктора Ливцова.


По представлению Владимира Мау - ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Виктор Ливцов удостоен такой награды за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу. Указ Президента № 529 опубликован 29 августа на Портале правовой информации.
 
Виктор Ливцов является автором более 250 научных и публицистических работ, заслуженным работником культуры Российской Федерации, а также Почетным гражданином Орловской области.


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Орловское Информбюро
1 сентября 2020 года
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