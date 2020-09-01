Коронавирус: карта распространения по районам Орловщины Все заболевшие находятся на контроле регионального Роспотребнадзора и областного Департамента здравоохранения.





На текущий момент COVID-19 подтвержден у 3449 жителей Орла, 813 зараженных – в Орловском районе, 613 – в городе Мценске и Мценском районе, 285 – в Ливнах, 269 – в Урицком районе, 204 – в Болховском районе, 136 – в Новодеревеньковском районе, 132 – в Дмитровском районе, 124 − в Ливенском районе, 103 – в Хотынецком районе, 86 − в Свердловском районе, 83 – в Кромском районе, 81 – в Новосильском районе, 80 − в Верховском районе, 78 − в Покровском районе, 69 – в Глазуновском районе, 68 – в Малоархангельском районе, 66 – в Шаблыкинском районе, 61 – в Знаменском районе, 60 − в Должанском районе, 59 − в Залегощенском районе, 43 – в Троснянском районе, 41 – в Колпнянском районе, 34 – в Сосковском районе, 22 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе – отмечено в сообщении регионального информационного портала.













Артём Ежаков

1 сентября 2020 года



