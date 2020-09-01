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В День знаний вернулись за парты 226 орловских осуждённых

Аттестат, полученный в период заключения, ничем не отличается от обычного.


Всего в областных учреждениях УФСИН действуют три вечерних школы и два учебно-консультационных пункта. Они полностью подготовлены к новому учебному году.

На данный момент 11 заключенных орловских тюрем дистанционно учатся в ВУЗах. Более 900 человек получают профобразование, из которых 75 обучаются по программам среднего профобразования.

По закону, основное общее образование получают все осуждённые, не достигшие 30-летнего возраста – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УФСИН.


Артём Ежаков
1 сентября 2020 года
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