В День знаний вернулись за парты 226 орловских осуждённых Аттестат, полученный в период заключения, ничем не отличается от обычного.





Всего в областных учреждениях УФСИН действуют три вечерних школы и два учебно-консультационных пункта. Они полностью подготовлены к новому учебному году.



На данный момент 11 заключенных орловских тюрем дистанционно учатся в ВУЗах. Более 900 человек получают профобразование, из которых 75 обучаются по программам среднего профобразования.



По закону, основное общее образование получают все осуждённые, не достигшие 30-летнего возраста – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УФСИН.





Артём Ежаков

1 сентября 2020 года



