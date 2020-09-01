Обманувший орловского ветерана житель Брянска пошел под суд Он лишил участницу Великой Отечественной войны 23 000 рублей.





В обмен на помощь в получении льготной поддержки злоумышленник получил от жертвы озвученную сумму, которая являлась для неё значительной.



В данный момент расследование уголовного дела завершено, вместе с обвинительным заключением прокурора оно передано в суд – сообщает пресс-служба регионального СК.





Артём Ежаков

1 сентября 2020 года



