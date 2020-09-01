Шестеро орловцев могут стать лучшими специалистами своих профессий в стране

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Шестеро орловцев могут стать лучшими специалистами своих профессий в странеРанее они победили в региональном этапе конкурса «Молодые профессионалы
Теперь они поборются за победу в финале VIII Национального чемпионата по компетенциям: Ресторанный сервис, Реставрация произведений из дерева, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Агрономия, Кузовной ремонт, Окраска автомобиля и Преподавание в младших классах в категории «Навыки мудрых» 50+.
Финал конкурса пройдет с 6 по 27 сентября. Впервые для соревнований организован очно-дистанционный формат проведения – отмечено в сообщении регионального информационного сайта.
Артём Ежаков
1 сентября 2020 года