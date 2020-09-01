Сегодня начинается новый учебный год и в дошкольных учреждениях Два сада Орловской области вошли в него в качестве победителей областного конкурса. Среди городских лидером Детский сад №85, среди сельских - 19 сад деревни Жилина.





В детском саду деревни Жилина практикуют инноватику. За этим словом скрывается простая истина - всестороннее развитие детей. Их учат мыслить и рассуждать. Малыши познают мир в общении с животными и в саду.



Сюда же относится и финансовая грамотность. Это дает стимул к изучению профессий, помогает осознать детям что такое труд и как за него платят. Еще одно направление духовно-нравственное воспитание.



В детском саду №85 города Орла есть сенсорная комната. Она помогает юным орловцам развить свои тактильные ощущения. На суд жюри конкурса воспитатели представили также и центр речевого развития. Показали, как в автогородке дошколята постигают азы поведения на дороге пешеходов.



Победители конкурса прошли несколько этапов сначала показали свои достижения в печатном виде, после в очной части, которая в этом году из-за пандемии прошла в онлайн формате, представили видеоролик. Со своими наработками они могут выйти на всероссийский уровень. Желание и база для покорения этой вершины есть.





Анна Вайсергисер

1 сентября 2020 года



