вторник 1.09.2020 17:04:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Сегодня начинается новый учебный год и в дошкольных учреждениях

Два сада Орловской области вошли в него в качестве победителей областного конкурса. Среди городских лидером Детский сад №85, среди сельских - 19 сад деревни Жилина.


В детском саду деревни Жилина практикуют инноватику. За этим словом скрывается простая истина - всестороннее развитие детей. Их учат мыслить и рассуждать. Малыши познают мир в общении с животными и в саду.

Сюда же относится и финансовая грамотность. Это дает стимул к изучению профессий, помогает осознать детям что такое труд и как за него платят. Еще одно направление духовно-нравственное воспитание.

В детском саду №85 города Орла есть сенсорная комната. Она помогает юным орловцам развить свои тактильные ощущения. На суд жюри конкурса воспитатели представили также и центр речевого развития. Показали, как в автогородке дошколята постигают азы поведения на дороге пешеходов.

Победители конкурса прошли несколько этапов сначала показали свои достижения в печатном виде, после в очной части, которая в этом году из-за пандемии прошла в онлайн формате, представили видеоролик. Со своими наработками они могут выйти на всероссийский уровень. Желание и база для покорения этой вершины есть.


Анна Вайсергисер
1 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.