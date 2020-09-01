Юным орловцам станет проще учиться Для этого в областном центре появится новая школа и расширятся старые.





Новый объект на 1 225 учеников построят на улице Зеленина в рамках нацпроекта «Образование». Кроме того, благодаря новому отдельному зданию начальной школы на полтысячи увеличится количество школьников в сороковом лицее. Эта цифра еще может поменяться, учитывая работы над эскизным проектом.



В областной администрации сообщили также, что для школы № 50 будут созданы пристройки для начальной и средних школ, которые вместят 350 учеников.



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Артём Ежаков

1 сентября 2020 года



