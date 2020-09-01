Новый сезон шоу «Удивительные люди» объединит 20 регионов В воскресенье, 6 сентября, в 18:00 на канале «Россия» начинается новый сезон «Удивительных людей» – шоу, которое ломает стереотипы и поражает воображение. Герои проекта – люди, которые однажды открыли в себе неординарные способности и решили продемонстрировать их миру.





В пятом сезоне примут участие жители Москвы и Санкт-Петербурга, Кургана и Северодвинска, Самары и Ярославля, Воронежа и Йошкар-Олы, Иваново и Екатеринбурга, Краснодара и Иркутска, Новосибирска и Новокузнецка, Ставропольского края и Московской области, республики Коми, Томской и Ивановской, Оренбургской областей. Для героев проекта «Удивительные люди» не существует границ! Телезрители познакомятся со спортсменом из Томской области, который умеет держать равновесие в любом положении, учителем информатики из Ивановской области, который отличается поразительность точностью движений, паркурщик из Краснодара, которому подвластна любая высота, семьей метателей ножей из Самары и многими другими. В пятом сезоне примут участие жители. Для героев проекта «Удивительные люди» не существует границ! Телезрители познакомятся со спортсменом из Томской области, который умеет держать равновесие в любом положении, учителем информатики из Ивановской области, который отличается поразительность точностью движений, паркурщик из Краснодара, которому подвластна любая высота, семьей метателей ножей из Самары и многими другими. Участники нового сезона, самому младшему из которых 8, а самому старшему 67 лет, бросают вызов законам физики и разрушают мифы о границах человеческого разума. Они говорят на забытых языках, перемещают предметы в пространстве, определяют виды сотен растений и попадают швейной иглой в мишень. Это люди с абсолютным слухом, уникальным зрением и поразительным умением определять запахи и тончайшие оттенки вкусов. Открывать новые имена по традиции будет ведущий программы Александр Гуревич, а оценивать сверхвозможности участников предстоит членам жюри: телеведущей Ольге Шелест, хореографу Евгению Папунаишвили, спортсменке Наталье Рагозиной, а также профессору Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василию Ключареву. Шоу «Удивительные люди» – это популярный международный проект, который вот уже пять лет объединяет чудо-людей со всего мира. Амбиции конкурсантов зашкаливают, и зрителей ждут новые рекорды в эфире! Хрупкая балерина поразит телезрителей бесконечным вращением в фуэте, рекордсмен России и мира по прыжкам с тарзанки покажет свой уникальный рискованный трюк, а конкурсантка из Москвы докажет, что не зря носит звание одной из сильнейших женщин страны. Герои сезона сразятся за Кубок проекта и денежный приз – один миллион рублей.

В преддверии нового сезона члены жюри рассказали об ожиданиях от проекта и собственных рекордах.

Ольга Шелест: «Проект «Удивительные люди» действительно безграничный. И, конечно, невозможно смотреть на уникальных людей и не вдохновляться. Благодаря шоу, я научилась собирать кубик Рубика и поставила личный рекорд – 45 секунд! До мирового рекорда далеко, мастера собирают за пять, но тем не менее. А случилось это благодаря победителю второго сезона, спидкуберу Роману Страхову, который выигрыш потратил на издание пособия по сборке кубика. Я научилась собирать его за 3 часа!». Евгений Папунаишвили: «Уже столько лет наш проект вдохновляет зрителей на изменения. И я не стал исключением. Видя, как наши участники увлечены своим делом, как далеко они идут вперед, мне самому хочется совершенствоваться. У меня появилась мечта выучить как можно больше разных танцевальных направлений. Сейчас я освоил пока только 20, но все еще впереди».

Наталья Рагозина искренне радуется новому сезону шоу: «Я счастлива, что стартует пятый сезон, и очень надеюсь, что будут и шестой, седьмой, восьмой… Продолжение требуется! Приглядитесь: уникальные люди – вокруг! У меня, например, такой совсем рядом: мой 19-летний сын Иван запускает дрон и снимает потрясающие фильмы – про море, горы, друзей. Думаю, из него получился бы отличный режиссер».

«Удивительные люди» – российская версия шоу The Brain, идущего с неизменным успехом во всем мире. Это один из самых рейтинговых развлекательных проектов телеканала «Россия». Шоу открыло множество новых имен, вдохновило тысячи зрителей работать над собой и совершенствовать свои навыки. Примером для многих стал номер юной участницы шоу, 5-летней девочки-полиглота Беллы Девяткиной. Ролик с выступлением Беллы в шоу «Удивительные люди» набрал более 15 миллионов просмотров только за первые сутки публикации в соцсетях, а общее число просмотров превысило 100 миллионов.

Премьера пятого сезона шоу «Удивительные люди» состоится 6 сентября в 18:00. Это будет громко, мощно, ярко!





Орловское Информбюро

1 сентября 2020 года



