Орловские подрядчики получили зарплату с помощью прокуратуры Оплату выполненных контрактов хозсубъектам перечислили только после вмешательства надзорного органа.





Проверки были инициированы на внеочередном заседании общественного Совета по защите прав субъектов малого и среднего бизнеса. Несмотря на добросовестно выполненные контрактные обязательства, администрации не спешили оплатить работы хозсубъектов. По результатам предпринятых мер перед более чем 120 подрядчиками задолженности были закрыты.



Всего с начала года прокуратура помогла взыскать по муниципальным контрактам в пользу предпринимателей почти 300 миллионов рублей по 37 внесенным представлениям – отмечено в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.



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Артём Ежаков

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