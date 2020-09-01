Счета орловских школ и детских садов разморожены Речь о 120 образовательных учреждениях города Орла.





Долговые обязательства бюджетных организаций урегулированы, в том числе за счет транша из областного бюджета. Решить вопрос удалось в течение календарной недели, в настоящее время исполнительные производства по 43 школам и 77 детским садам закрыты – отмечено в сообщении регионального информационного портала.





Артём Ежаков

1 сентября 2020 года



