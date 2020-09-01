Орловская молодежь за «Мир детям мира» Акция с таким названием начнется 3 сентября в 11:00.





Она посвящена Дню солидарности в борьбе с терроризмом и пройдет в соцсетях Орловского областного центра народного творчества.

В полдень объявят результаты конкурса «Я рисую мир», после подведения итогов которого запланирован показ тематических видеосюжетов. Следом, в 16:00, пройдет поэтическая эстафета «Мы о мире стихами говорим…», а в 18:00 покажут итоги интернет-челленджа «Голубь мира» - отмечено в сообщении регионального информационного портала.





Артём Ежаков

1 сентября 2020 года



