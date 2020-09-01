Орловец приехал на чужом велосипеде за решетку Он угнал «железного коня» из подъезда многоквартирного дома.





Стоимость имущества потерпевший оценил в 12 000 рублей. Владелец оставил велосипед без присмотра и не позаботился о его дополнительной безопасности. Найти злоумышленника удалось благодаря записи с камер видеонаблюдения. Велосипед удалось обнаружить и изъять.

29-летний мужчина, совершивший кражу, оказался также замешан в другом деле о хищении. Сейчас подозреваемый заключен под стражу, – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УМВД.





Артём Ежаков

1 сентября 2020 года



