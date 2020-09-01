В Вятском посаде ждут юных орловцев на новые кружки Для удобной учебы закуплено оборудование на средства президентского гранта.





Открыто шесть новых направлений дополнительного обучения: лепка, керамика, гончарное мастерство, художественная деревообработка, ИЗО, текстиль и фольклорное отделение.



Мастер-классы прошли в рамках дня открытых дверей. Они стали трамплином для будущих воспитанников и их родителей - помогли сделать верный выбор. Занятия для детей бесплатны, запись уже стартовала.



Екатерина Ашихмина, руководитель культурно-ремесленного центра: «Мы ждем две возрастные группы. Это малая группа от 7 до 11 лет. Занятия три раза в неделю по часу. И взрослая группа от 12 до 16 лет занятия будут проходить три раза в неделю по два часа. Так же благодаря Духовно-православному центру Вятский посад будут организовано транспортное сообщение».



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Анна Вайсергисер

1 сентября 2020 года



