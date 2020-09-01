Орел не потерял ни одного ребенка в купальный сезон Администрация города благодарна ответственным родителям и неравнодушным гражданам.





Мераб Дохнадзе, замначальника управления по безопасности администрации города Орла. «Мы выражаем огромную благодарность и признательность всем жителям Орла, которые в этот купальный сезон как никогда проявляли сознательность в отношении детей — пусть даже и не своих. Мы не раз фиксировали факты того, что взрослые ограничивали дальность купания детей и не пускали их в водоёмы, которые не оборудованы для купания», - отметил

Большую роль в обеспечении детской и взрослой безопасности на воде сыграли областное управление МЧС и студенты-спасатели.



За этот период в Орле погибли двое взрослых мужчин. Оба находились в воде в состоянии алкогольного опьянения и в местах, не оборудованных для купания.





Артём Ежаков

1 сентября 2020 года



