Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Сегодня в регионе за парты сядут больше 76 тысяч школьников. Почти 8 тысяч из них - первоклассники



- Лучше сто раз услышать. В регионе сегодня начинается акция «Безопасное жилье». Сотрудники пожарного надзора напомнят, как уберечь дом от пожара



- Известные спортсмены вместе с инспекторами ГИБДД напоминают подросткам правила безопасности



- В Спасское приедут эксперты из Москвы. Их привлекает тургеневский дуб.



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Вести-Орёл

1 сентября 2020 года



