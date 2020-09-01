Орловским зрителям можно практически все Сегодня свои двери открыли кинотеатры.





Условия пребывания в них не изменились. Во время просмотра маска не нужна. Наличие средств индивидуальной защиты - носят рекомендательный характер. Единственная обязательная мера для зрителей соблюдение социальной дистанции, при покупке билета, так и находясь в зале. Орловцам, пришедших одной группой или семьей, можно сидеть рядом, посторонних рассаживают друг от друга.





Анна Вайсергисер

1 сентября 2020 года



