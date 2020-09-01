Орловское ТТП в шаге от цели Предприятие хотело выпустить сегодня на улицы города 70 единиц транспорта.





Однако вышло на одну единицу меньше. Для сравнения, в марте городские маршруты обслуживало 40 троллейбусов, автобусов и трамваев. Кстати, последних теперь нужно ждать меньше. Руководство предприятия обещает, что трамваи №1 и №3 будут приезжать в течение шести минут, №4 – за 12.

На линиях города сегодня работает больше 25 троллейбусов, а ещё открыт новый автобусный маршрут – «6М». Он следует по пути «ул.Алроса - санаторий «Лесной»– отмечено в публикации ТТП на На линиях города сегодня работает больше 25 троллейбусов, а ещё открыт новый автобусный маршрут – «6М». Он следует по пути «ул.Алроса - санаторий «Лесной»– отмечено в публикации ТТП на странице «ВКонтакте».



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Артём Ежаков

1 сентября 2020 года



