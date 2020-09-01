Орловские ветеринары получат федеральные деньги

Они поступят в областную казну в период с 2021 по 2023 годы.

Средства выделят на господдержку аккредитации ветлабораторий. Для этих целей в 2023 году областной бюджет пополнится почти на 31 миллион рублей.



Соглашение на перечисление средств подписано заместителем министра Минсельхоза Максимом Увайдовым и зампредом областного правительства по развитию АПК Сергеем Борзенковым – отмечено в сообщении пресс-службы регионального управления ветеринарии.