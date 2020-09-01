Орловцы стали меньше хулиганить по телефону МЧС

Количество ложных вызовов сократилось более чем вдвое.

К текущему моменту этого года зафиксировано 7 таких звонков. Два из них отвлекли от работы спасателей в Болховском районе, по одному «розыгрышу» зафиксировано в Покровском, Орловском и Шаблыкинском районах, городах Мценск и Ливны.



В прошлом году за такой же промежуток времени на телефон спасателей поступило 15 ложных сообщений. Сотрудники МЧС связывают их сокращение с проведенными профилактическими работами.



Спасатели в очередной раз напоминают об административной и уголовной ответственности о заведомо ложных сообщениях и призывают граждан отказаться от совершения этого противоправного деяния – отмечено в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Орловской области.