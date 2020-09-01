Андрей Клычков раскритиковал работы по благоустройству Новосиля Глава региона отреагировал на жалобы местных жителей и приехал туда с инспекцией.





Губернатор напомнил муниципальным властям о необходимости жесткого контроля за подрядчиками.

Клычков. «Уже завтра на место приедет комиссия, в состав которой войдут представители «Орелгосзаказчика». Безусловно, недобросовестно выполненные работы не будут приняты. Парковую зону и тротуарные площадки необходимо будет переделать», - отметил





Артём Ежаков

1 сентября 2020 года



