Страх перед полицией заставил орловчанку вернуть похищенное

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Страх перед полицией заставил орловчанку вернуть похищенноеНо от уголовного дела это её не спасло.
Местная жительница обратилась к полицейским с обвинением наемной работницы в краже 9 000 рублей. Однако, когда оперативники прибыли на место, злоумышленница вернула потерпевшей всю сумму целиком.
Потерпевшая уже неоднократно замечала у себя пропажу денег, и её подозрения пали на домработницу. Женщина решила проверить предположение через эксперимент – оставила валюту в сумочке и, спустя некоторое время, подтвердила её пропажу.
В настоящий момент ведется дознание – сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Артём Ежаков
1 сентября 2020 года