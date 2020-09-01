Страх перед полицией заставил орловчанку вернуть похищенное Но от уголовного дела это её не спасло.





Местная жительница обратилась к полицейским с обвинением наемной работницы в краже 9 000 рублей. Однако, когда оперативники прибыли на место, злоумышленница вернула потерпевшей всю сумму целиком.



Потерпевшая уже неоднократно замечала у себя пропажу денег, и её подозрения пали на домработницу. Женщина решила проверить предположение через эксперимент – оставила валюту в сумочке и, спустя некоторое время, подтвердила её пропажу.



В настоящий момент ведется дознание – сообщает пресс-служба регионального УМВД.





Артём Ежаков

1 сентября 2020 года



