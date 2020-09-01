В Орле можно прикоснуться к истории В наш город прибыл бронепоезд - точная копия того, что участвовал в боях за Мценск.





Боевой состав был воссоздан тульскими мастерами по заказу компании ОАО «РЖД» к 75-ой годовщине Победы. Прототипы были 112 метров в длину, развивали скорость до 35 километров в час, имели одну зенитную площадку с двумя 37-миллиметровыми пушками, и четыре бронеплощадки с башней танка Т-34-76 и тремя пулемётами ДТ. Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «То, что такой бронепоезд шел вперед в атаку и громил фашистов — это факт. Сегодняшний показ, я думаю, это наглядное пособие для наших детей, молодого поколения, чтобы они посмотрели и гордились нашими вооруженными силами, гордились нашей Победой в Великой Отечественной войне». Бронепоезд «Коломенский рабочий» участвовал в боях за Мценск. После полтора года прикрывал участок путей от Мценска до станции Горбачёво в Тульской области. Дальнейшее продвижение боевого состава остановило разрушение фашистскими войсками при отступлении моста через Зушу. Вклад железнодорожников в Победу в Великой Отечественной войне сложно переоценить. В исключительно тяжёлых условиях под обстрелами вражеских самолётов они эвакуировали население и промышленность, очищали путь и здания от мин и снарядов. Под бомбёжками и обстрелами железнодорожники героически водили к линии фронта поезда с танками, самолётами, боеприпасами, живой силой и продовольствием. А с учётом бронепоездов этот вклад стал более весомым.



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Антон Киселёв

1 сентября 2020 года



