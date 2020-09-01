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В Орле можно прикоснуться к истории

В наш город прибыл бронепоезд - точная копия того, что участвовал в боях за Мценск.


Боевой состав был воссоздан тульскими мастерами по заказу компании ОАО «РЖД» к 75-ой годовщине Победы. Прототипы были 112 метров в длину, развивали скорость до 35 километров в час, имели одну зенитную площадку с двумя 37-миллиметровыми пушками, и четыре бронеплощадки с башней танка Т-34-76 и тремя пулемётами ДТ.
 
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «То, что такой бронепоезд шел вперед в атаку и громил фашистов — это факт. Сегодняшний показ, я думаю, это наглядное пособие для наших детей, молодого поколения, чтобы они посмотрели и гордились нашими вооруженными силами, гордились нашей Победой в Великой Отечественной войне».
 
Бронепоезд «Коломенский рабочий» участвовал в боях за Мценск. После полтора года прикрывал участок путей от Мценска до станции Горбачёво в Тульской области. Дальнейшее продвижение боевого состава остановило разрушение фашистскими войсками при отступлении моста через Зушу.
 
Вклад железнодорожников в Победу в Великой Отечественной войне сложно переоценить. В исключительно тяжёлых условиях под обстрелами вражеских самолётов они эвакуировали население и промышленность, очищали путь и здания от мин и снарядов.  Под бомбёжками и обстрелами железнодорожники героически водили к линии фронта поезда с танками, самолётами, боеприпасами, живой силой и продовольствием. А с учётом бронепоездов этот вклад стал более весомым.


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Антон Киселёв
1 сентября 2020 года
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