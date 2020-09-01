Активисты пришли в орловские школы с добром

Первого сентября общественники провели сразу несколько акций.

ОНФ в рамках всероссийской акции «Мы Вместе» запустил в школах страны пилотный проект «Хотим делать добрые дела».



Орловским школьникам раздали открытки, в которых было два вопроса: «Какое доброе дело они совершили этим летом?» и «Какие добрые дела хотели бы совершать постоянно?» Этой акцией активисты ОНФ хотели объяснить ребятам, что делать добрые дела очень важно не только для окружающих, но и для самих себя.



А молодогвардейцы ко дню знаний подготовили Уличный перфоманс. Они дежурили там, где к первому сентября дорожники не успели сделать разметку для пешеходного перехода. Помогали школьникам перейти дорогу, а заодно объясняли правила безопасности.

