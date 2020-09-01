Андрею Клычкову не понравилась залегощенская «Виктория»

«К сожалению, претензий к подрядчику очень много. Дал поручение профильным Департаментам участвовать в приемке объекта, кураторы областного Правительства будут лично мониторить процесс ремонта ежедневно (!). Если в течение трёх недель подрядчик не устранит недочёты, договор расторгнем без произведения оплаты. Закрывать глаза пусть даже на мелкие недочёты мы не будем. Деньги выделены в достаточном объёме, время на качественную реконструкцию было», - написал Андрей Клычков
на своей странице в соцсети.