Андрею Клычкову не понравилась залегощенская «Виктория» Он лично проконтролировал ход ремонта в районном центре культуры.





Проверка состоялась в рамках визита губернатора Орловской области в Залегощенский район.

Андрей Клычков на своей странице в соцсети. «К сожалению, претензий к подрядчику очень много. Дал поручение профильным Департаментам участвовать в приемке объекта, кураторы областного Правительства будут лично мониторить процесс ремонта ежедневно (!). Если в течение трёх недель подрядчик не устранит недочёты, договор расторгнем без произведения оплаты. Закрывать глаза пусть даже на мелкие недочёты мы не будем. Деньги выделены в достаточном объёме, время на качественную реконструкцию было», - написал на своей странице в соцсети.

Также губернатор проверил ход ремонта в Залегощенской детской школе искусств и в районной библиотеке. Работы ведутся в рамках проекта «Народный бюджет».





Анастасия Дорохова

1 сентября 2020 года



