Сегодня начинается досрочное голосование по выборам депутатов Орловского горсовета

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Сегодня начинается досрочное голосование по выборам депутатов Орловского горсоветаИзбиратели, которые не смогут прийти на избирательный участок в единый день голосования - 13 сентября, смогут отдать свой голос до 10 сентября.
Об этом сообщили в муниципальной избирательной комиссии Орла. Бюллетени уже находятся в участковых комиссиях. Орловцев ждут там до 10-го сентября.
По будням - с 16:00 до 20:00 часов, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 14:00 часов.
Адреса и телефоны избирательных комиссий
На выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 11 и 12 сентября будут организованы дополнительные формы организации голосования:
1) досрочное голосование в помещении для голосования – с 8:00 до 20:00 часов (за исключением времени проведения голосования на придомовых территориях);
2) досрочное голосование на дому – с 8:00 до 20:00 часов;
3) досрочное голосование на придомовых территориях.
Надежда Невматулина
2 сентября 2020 года