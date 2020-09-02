Сегодня начинается досрочное голосование по выборам депутатов Орловского горсовета Избиратели, которые не смогут прийти на избирательный участок в единый день голосования - 13 сентября, смогут отдать свой голос до 10 сентября.





Об этом сообщили в муниципальной избирательной комиссии Орла. Бюллетени уже находятся в участковых комиссиях. Орловцев ждут там до 10-го сентября.



По будням - с 16:00 до 20:00 часов, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 14:00 часов.



Адреса и телефоны избирательных комиссий



На выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 11 и 12 сентября будут организованы дополнительные формы организации голосования:



1) досрочное голосование в помещении для голосования – с 8:00 до 20:00 часов (за исключением времени проведения голосования на придомовых территориях);



2) досрочное голосование на дому – с 8:00 до 20:00 часов;



3) досрочное голосование на придомовых территориях.



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Надежда Невматулина

2 сентября 2020 года



