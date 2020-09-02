среда 2.09.2020 12:34:21 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Сегодня начинается досрочное голосование по выборам депутатов Орловского горсовета

Избиратели, которые не смогут прийти на избирательный участок в единый день голосования - 13 сентября, смогут отдать свой голос до 10 сентября.


Об этом сообщили в муниципальной избирательной комиссии Орла. Бюллетени уже находятся в участковых комиссиях. Орловцев ждут там до 10-го сентября.

По будням - с 16:00 до 20:00 часов, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 14:00 часов.

Адреса и телефоны избирательных комиссий
На выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва 11 и 12 сентября будут организованы дополнительные формы организации голосования:

1) досрочное голосование в помещении для голосования – с 8:00 до 20:00 часов (за исключением времени проведения голосования на придомовых территориях);

2) досрочное голосование на дому – с 8:00 до 20:00 часов;

3) досрочное голосование на придомовых территориях.

Читайте также:В Орле началась печать избирательных бюллетеней для голосования по выборам в горсовет



Надежда Невматулина
2 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.