Вопросы заработной платы - на личном контроле прокурора Орловской области Сегодня в надзорном ведомстве пройдет тематический приём граждан.





С целью проверки состояния законности в сфере оплаты труда, 2 сентября в 11:00 часов в прокуратуре Орловской области ждут жителей региона.



Записаться на прием по вопросам невыплаты заработной платы, можно по телефонам:

8 (4862) 40-56-49 ;

; 8 (4862) 43-63-89 ;

; 8-903-637-14-95. Адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, 17а.



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Орловское Информбюро

2 сентября 2020 года



