Сегодня в Орле пройдет исторический квест «Дальневосточная Победа» В память о событиях 1945-го года.





Блестяще проведенная Маньчжурская операция на Дальнем Востоке, стала последней крупной битвой Второй мировой. В Орле вспомнят уроки той войны.



Сегодня в Городском парке объединившись в команды, участники выполнят задания, связанные с подвигами советских воинов на Дальнем Востоке. В основе заданий - подлинные факты, проверенные профессиональными историками, и уникальные рассекреченные архивные документы.



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Орловское Информбюро

2 сентября 2020 года



