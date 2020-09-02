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Сегодня в Орле пройдет исторический квест «Дальневосточная Победа»В память о событиях 1945-го года.
Блестяще проведенная Маньчжурская операция на Дальнем Востоке, стала последней крупной битвой Второй мировой. В Орле вспомнят уроки той войны.
Сегодня в Городском парке объединившись в команды, участники выполнят задания, связанные с подвигами советских воинов на Дальнем Востоке. В основе заданий - подлинные факты, проверенные профессиональными историками, и уникальные рассекреченные архивные документы.
Орловское Информбюро
2 сентября 2020 года