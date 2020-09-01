Визит Андрея Клычкова в Залегощенский район оказался продолжительным Вместо одного района глава Орловской области посетил два.





Первый - Залегощенский. Здесь Андрей Клычков осмотрел сразу два реконструируемых объекта. Центр культуры "Виктория" ждал ремонта более двух лет. Местная детская школа искусств примерно столько же ждала замены кровли. А вот визит в Новосильский район оказался незапланированным. Во время прямых эфиров в соцсетях жители начали присылать в личные сообщения губернатору фотографии некоторых объектов где сейчас проходит ремонт.



Подробности в материале нашего корреспондента Уже на этой неделе Новосильский район ждёт большая проверка объектов которые находятся на текущем ремонте, будут поставлены задачи об устранении всех недочетов в короткие сроки.Подробности в материале нашего корреспондента Всеволода Трифонова



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Андрею Клычкову не понравилась залегощенская «Виктория»





Всеволод Трифонов

1 сентября 2020 года



