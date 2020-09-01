Визит Андрея Клычкова в Залегощенский район оказался продолжительным

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Визит Андрея Клычкова в Залегощенский район оказался продолжительнымВместо одного района глава Орловской области посетил два.
Первый - Залегощенский. Здесь Андрей Клычков осмотрел сразу два реконструируемых объекта. Центр культуры "Виктория" ждал ремонта более двух лет. Местная детская школа искусств примерно столько же ждала замены кровли.
А вот визит в Новосильский район оказался незапланированным. Во время прямых эфиров в соцсетях жители начали присылать в личные сообщения губернатору фотографии некоторых объектов где сейчас проходит ремонт.
Уже на этой неделе Новосильский район ждёт большая проверка объектов которые находятся на текущем ремонте, будут поставлены задачи об устранении всех недочетов в короткие сроки.
Подробности в материале нашего корреспондента Всеволода Трифонова
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Всеволод Трифонов
1 сентября 2020 года