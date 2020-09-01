Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Несмотря на ограничения, праздник получился. Сегодня за парты сели 76 300 юных жителей Орловщины.





- Фотография позвала в дорогу. Сегодня губернатор Орловской области совершил незапланированный визит в Новосиль.





- Если не по зебре, то хотя бы рядом с ней. Как показать первокласснику где переход?





- Еще один шаг из изоляции. Сегодня в Орле заработали кинотеатры и карусели.